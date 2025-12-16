EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Strategischer Einstieg: CANSOUL beteiligt sich an SYNBIOTIC



16.12.2025 / 11:49 CET/CEST

Düsseldorf, 16. Dezember 2025 - Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN: DE000A3E5A59 | WKN: A3E5A5) meldet ein strategisches Investmentengagement. Der spezialisierte Cannabis- und Hanf-Aktienfonds CANSOUL - Hanf Aktien Global (WKN: A2PX8U | ISIN: LI0514446843) hat sich im Rahmen einer Barkapitalerhöhung an SYNBIOTIC beteiligt.



Der CANSOUL Fonds ist ein spezialisierter Aktienfonds, der die gesamte globale Wertschöpfungskette der Hanf- und Cannabisindustrie abbildet. Der Investmentansatz ist ganzheitlich und umfasst die Sektoren Anbau, Forschung, Technologie, Extraktion und Distribution bis hin zur pharmazeutischen Entwicklung. Dabei investiert der Fonds weltweit in führende Unternehmen der Branche und diversifiziert durch die Geschäftsfelder Medizinisches Cannabis, Industriehanf, CBD sowie - in legalen Rechtsräumen - Genussmittelmarkt. Ziel des Fonds ist es, frühzeitig Trends in Infrastruktur, Patenten und Lizenzen zu identifizieren, die den Markt fundamental treiben.



Daniel Stehr, Gründer des CANSOUL Fonds: "Die Entscheidung zur Zeichnung der Kapitalerhöhung bei SYNBIOTIC basiert auf einer fundamental attraktiven Bewertung und erfolgreicher interner Restrukturierung der Gruppe. SYNBIOTIC verfügt über Assets, die strategische Alleinstellungsmerkmale bieten: Importlizenz und GMP-Herstellungserlaubnis von medizinischem Cannabis sowie die Beteiligung an GOC Nexus mit ihrem patentierten Kaltplasma-Verfahren zur GMP-Sterilisation, einem technologischen Vorsprung in der Qualitätsveredelung. Ergänzt durch die Marktführerschaft im Bereich Industriehanf und ein Management-Team mit tiefer regulatorischer Expertise, bietet SYNBIOTIC ein hervorragendes Chancen-Risiko-Profil."



Dies ist der Startpunkt einer langfristig angelegten Partnerschaft. Als einer der führenden Akteure im Bereich regulierter Cannabis-Investments unterstreicht CANSOUL damit die Attraktivität des diversifizierten Geschäftsmodells von SYNBIOTIC.



"Der Einstieg über die Kapitalerhöhung markiert den Beginn eines strategischen Engagements. Die Position SYNBIOTIC wird im Portfolio des CANSOUL Fonds jetzt aufgebaut und ist explizit langfristig ausgerichtet, um das Wachstumspotenzial der diversifizierten Plattform über die nächsten Jahre voll zu begleiten", führt Daniel Stehr weiter aus.



Daniel Stehr und Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC, sind sich einig: "Wir stehen in Deutschland vor großartigen Entwicklungen für die Wachstumsmärkte Cannabis und Industriehanf. Wer aber jetzt nur auf den schnellen 'Coffeeshop-Boom' wartet, wird enttäuscht werden. Die kommerzielle Umsetzung als Genussmittel sehen wir realistisch erst im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahren. Die Musik spielt zunächst im medizinischen Cannabis Sektor und im Industriehanf. Diese Bereiche werden aus gesundheits- und umweltpolitischen Gründen massiv wachsen."



Auf dem interkontinentalen Kapitalmarkt und auf politischer Ebene aktiv



Der Einstieg von CANSOUL ist auch das Ergebnis der verstärkten Präsenz von SYNBIOTIC bei wichtigen Events des Kapitalmarkts auf interkontinentaler Ebene.



Auf einer Talman-House-Veranstaltung in London trafen Daniel Kruse und Patrick Hirschauer aus dem Management Team von SYNBIOTIC zahlreiche internationale Investoren und Branchenvertreter. Laut Hirschauer war die Stimmung "außergewöhnlich zuversichtlich, das Interesse am europäischen Cannabismarkt steigt nach wie vor an."



Beim Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentierten Verwaltungsratsmitglied Dr. Andreas Wuzik und Hirschauer SYNBIOTIC einem breiten institutionellen Publikum. "Frankfurt war wie 'Die Höhle der Löwen' - nur mit institutionellen Investoren", berichtet Hirschauer. "Die Rückfragen waren kritisch, aber hochgradig professionell und sehr konstruktiv. Für uns war das enorm wertvoll, weil wir SYNBIOTIC dort ohne Branchenfilter positionieren und unser Geschäftsmodell im industriellen Kontext schärfen konnten."



Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC, als Teilnehmer beim Auftakttreffen des Arbeitskreises Außenwirtschaft am 26. November 2025 mit Bundeswirtschaftsministerin Reiche in Berlin, ist positiv gestimmt. "Das Treffen mit der Ministerin hat gezeigt, dass die innen- und außenwirtschaftlichen Herausforderungen für Deutschland erkannt wurden und erfolgversprechende Lösungsansätze, wie zum Beispiel neue Wachstumsmärkte, auf der Agenda sind. Ich freue mich schon auf die nächste Runde in diesem Kreis."



Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland

www.synbiotic.com



Medienkontakt

Rüdiger Tillmann

SYNBIOTIC Public Relations Manager

E-Mail ruediger.tillmann@synbiotic.com

Mobil +49 171 3677028

c/o JOLE group



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten. SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.



