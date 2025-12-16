© Foto: DroneShieldDroneShield hat einen Millionenauftrag aus Europa gelandet und die Aktie springt sofort zweistellig. Nach wochenlangen Turbulenzen kehrt das Vertrauen der Anleger zurück.DroneShield hat einen Großauftrag aus Europa gemeldet. Laut Mitteilung der australischen Börse erhielt das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 49,6 Millionen australischen Dollar (rund 33 Millionen Euro) von einem nicht genannten europäischen Wiederverkäufer. Dieser ist vertraglich verpflichtet, die handgeführten Anti-Drohnen-Systeme und das Zubehör an einen europäischen Militärkunden zu liefern. Die Zahlung erwartet DroneShield im ersten Quartal 2026. Die Aktie reagierte sofort: In Australien legte sie am Dienstag um 22 …Den vollständigen Artikel lesen
