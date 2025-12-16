DroneShield hat einen Millionenauftrag aus Europa gelandet und die Aktie springt sofort zweistellig. Nach wochenlangen Turbulenzen kehrt das Vertrauen der Anleger zurück.DroneShield hat einen Großauftrag aus Europa gemeldet. Laut Mitteilung der australischen Börse erhielt das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 49,6 Millionen australischen Dollar (rund 33 Millionen Euro) von einem nicht genannten europäischen Wiederverkäufer. Dieser ist vertraglich verpflichtet, die handgeführten Anti-Drohnen-Systeme und das Zubehör an einen europäischen Militärkunden zu liefern. Die Zahlung erwartet DroneShield im ersten Quartal 2026. Die Aktie reagierte sofort: In Australien legte sie am Dienstag um 22 …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.