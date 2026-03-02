Die Aktie von DroneShield springt am Montag kräftig an. Das Papier des Drohnenspezialisten klettert zeitweise um über elf Prozent nach oben und erreicht damit den höchsten Stand seit Januar. Hintergrund ist die Eskalation der geopolitischen Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran.In den vergangenen Tagen haben iranische Drohnen Berichten zufolge mehrere Staaten in der Golfregion ins Visier genommen - darunter Irak, Kuwait, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
