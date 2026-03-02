© Foto: DroneShieldIranische Drohnenangriffe machen die Verwundbarkeit der Region sichtbar - und lösen einen Run auf Abwehrtechnologie aus. DroneShield profitiert.Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield ist am Montag erneut deutlich angesprungen und legte zeitweise über elf Prozent zu, bevor sie den Montagshandel um 6,7 Prozent höher beendete - getragen von der Erwartung, dass die Eskalation im Nahen Osten die Nachfrage nach Abwehrsystemen erhöht. Iranische Drohnen trafen am Wochenende Israel sowie mehrere Golfstaaten, was die Verwundbarkeit moderner Infrastruktur erneut sichtbar machte. Für ein Unternehmen, das auf Anti-Drohnen-Technologie spezialisiert ist, wirkt diese Entwicklung …Den vollständigen Artikel lesen
