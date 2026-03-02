Für die Droneshield-Aktie ging es zuletzt wieder nach oben. In der letzten Handelswoche legte der Kurs des Drohnenawbehrspezialisten um +9% zu. Und auch zum Wochenbeginn ist die DroneShield-Aktie mit einem Plus von +8% einer der international stärksten Werte. Gibt der Angriff auf den Iran so viel Aufwind und können sich Anleger nun wieder auf eine neue Kursrallye einstellen? Drohnenabwehr im Fokus Es gibt wohl keine bessere PR-Maßnahme für die DroneShield-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
