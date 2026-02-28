Am Freitag gab es Anzeichen, am Wochenende greifen die USA den Iran an. Die USA und Israel meldeten am Samstag Angriffe auf Iran; Präsident Donald Trump sprach von "major combat operations" und erklärte, Ziel seien Irans Raketen- und Atomprogramm sowie Teile der Marine. Zugleich rief er die Iraner in einer Videobotschaft zum Sturz der Führung auf. Iran reagierte nach Angaben der Revolutionsgarden mit Raketen- und Drohnenangriffen in Richtung Israel. Personen mit Kenntnis der Planung rechnen damit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research