Dieser Elektronikkonzern verbucht vor allem im Verteidigungsgeschäft erhebliches Wachstum, ist aber aufgrund der Breite der Geschäftsfelder weniger schwankungsanfällig als reine Rüstungsplays. Während sich deutsche Rüstungstitel wie Rheinmetall, Renk oder Hensoldt in den letzten Monaten an der Börse schwertun, läuft die Aktie eines norwegischen Verteidigungsprofiteurs von einem Hoch zum nächsten. Um mehr als 50 Prozent haben die Kitron-Papiere in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE