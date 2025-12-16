Top 5 Öl-Aktien | Oracle dementiert, PayPal plant eigene Bank & VW
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|108,05
|108,15
|12:13
|107,95
|108,00
|12:13
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 Öl-Aktien | Oracle dementiert, PayPal plant eigene Bank & VW
|Top 5 Öl-Aktien | Oracle dementiert, PayPal plant eigene Bank & V
► Artikel lesen
|10:31
|Oracle-Aktie mit starken Signalen: Experten sehen mögliches Momentum - JETZT LESEN!
|09:54
|Nvidia's Depreciation Time Bomb: Jim Chanos Warns Of 'Massive Financial Risk' For CoreWeave, Oracle
|09:14
|ORACLE CORPORATION wankt - jetzt zählt jede Minute!
|02:31
|Down 42% From Its High, Is Oracle the Best AI Growth Stock to Buy in 2026?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 Öl-Aktien | Oracle dementiert, PayPal plant eigene Bank & VW
|Top 5 Öl-Aktien | Oracle dementiert, PayPal plant eigene Bank & V
► Artikel lesen
|10:50
|PayPal stellt Antrag auf Aufnahme als US-Bank
|10:31
|Paypal-Aktie überrascht Experten: Experten halten Ausschläge für möglich - SONDERMELDUNG!
|10:26
|10 günstige Comeback Aktien für 2026: Paypal, Bumble, Angi, Kaspi, Lululemon, Novo Nordisk etc.
|In einem aktuellen Video präsentiert Philipp Haas von investresearch zehn Aktien, die im Jahr 2025 deutlich gefallen oder stagniert sind, trotz solider operativer Entwicklung. Diese Titel wurden oft...
► Artikel lesen
|10:15
|PayPal submits applications to create PayPal Bank
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:59
|Flexiblere Regeln für Verbrenner: Ein Befreiungsschlag für VW, BMW & Co
|11:54
|Top 5 Öl-Aktien | Oracle dementiert, PayPal plant eigene Bank & VW
|Top 5 Öl-Aktien | Oracle dementiert, PayPal plant eigene Bank & V
► Artikel lesen
|11:50
|Neue 8,80% Aktienanleihe auf Volkswagen
|Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. Dezember 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HM0UY84/ WKN HM0UY8) auf die Vorzugsaktie der Volkswagen...
► Artikel lesen
|10:31
|Morgen-Update: VW sorgt für Spannung - kommt bald die Entscheidung?
|10:30
|Verbrenner-Aus und Elektromobilität: Wie IonDrive profitiert und VW, BMW, Mercedes-Benz unter Transformationsdruck geraten
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ORACLE CORPORATION
|156,60
|-0,44 %
|PAYPAL HOLDINGS INC
|51,99
|+0,62 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|108,35
|+0,88 %