Volkswagens Batterietochter PowerCo hat einen mehrjährigen Liefervertrag mit dem US-amerikanischen Spezialchemie-Unternehmen Cabot unterzeichnet. Im Zuge des Deals wird PowerCo seine Batterieelektroden mit leitfähigen Kohlenstoffen und Dispersionen von Cabot ausstatten. Cabots Spezialmaterialien sollen die Leitfähigkeit und Effizienz von PowerCos Batterien verbessern. Wie umfangreich die Vereinbarung ausfällt, präzisieren die Partner dabei nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net