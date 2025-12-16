Die Aktie von Bayer hat seit Anfang Dezember kräftig zugelegt, um rund 18 Prozent. Nun legt das Papier eine Atempause ein, nachdem es ein neues Zwei-Jahres-Hoch markiert hat. Treiber der Entwicklung ist vor allem die Hoffnung auf eine Wende im Glyphosat-Prozess in den Vereinigten Staaten.US-Gerichtssignal bringt Dynamik Im Zentrum der jüngsten Kursbewegung steht eine juristische Entwicklung: Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten ...

