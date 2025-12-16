© Foto: Andrew Brookes - picture alliance / Westend61

Ein chinesischer KI-Chiphersteller drängt an die Börse von Hongkong. Der Zeitpunkt ist heikel, das Ziel ambitioniert und der politische Druck enorm.Der chinesische KI-Chiphersteller Biren Technology bereitet einen Börsengang in Hongkong vor. Das Unternehmen aus Shanghai will die Aktienplatzierung in den kommenden Wochen starten. Das sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Zwei der Informanten sagten, dass Biren das Angebot schon im laufenden Monat starten und den Börsengang im Januar vollziehen könnte. Chinesische Medien berichten, dass der Börsengang bis zu 300 Millionen US-Dollar einbringen könnte. Eine der Quellen bestätigte diese Summe gegenüber Reuters. …