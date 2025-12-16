Die TUI-Aktie setzt ihre Aufholjagd auch am heutigen Dienstag fort. Bereits zum Wochenstart gelang dem Papier ein wichtiges technisches Signal. Die bisherigen Dezember-Höchstände im Bereich von 8,50 Euro konnten geknackt werden. Zeitweise gelang erstmals seit August sogar der Sprung über die Marke von neun Euro. Bei 9,30 Euro liegt das bisherige Jahreshoch.Rückenwind kam zudem von Analystenseite. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) nahm die TUI-Aktie neu mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung ...

