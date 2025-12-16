Die Bundesnetzagentur hat heute zwei Festlegungen zu Höchstwerten für Ausschreibungen im Jahr 2026 veröffentlicht. Der Höchstwert für Windenergieanlagen an Land liegt bei 7,25 ct/kWh. Der Höchstwert für Solar-Dachanlagen wurde auf 10,00 ct/kWh festgelegt. "Die neuen Höchstwerte setzen einen Rahmen, mit dem sich viele Bieter an den Ausschreibungen beteiligen können. Die Höchstwerte sind gegenüber dem Vorjahr geringer ausgefallen. Grund dafür sind die gesunkenen erwarteten Stromgestehungskosten und ...

