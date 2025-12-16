© Foto: OpenAI

Aktienprämien in Milliardenhöhe, ein Vorstand mit Rekordvergütung und ein CEO, der Geschichte schreibt. Warum Tesla und Elon Musk derzeit alle Maßstäbe sprengen.Die Vergütung des Tesla-Vorstands hat in den vergangenen Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Nach Daten des Vergütungs- und Governance-Spezialisten Equilar verdienten die Mitglieder des Aufsichtsgremiums durch Aktienprämien mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Zwischen 2018 und 2020 erhielten die Vorstandsmitglieder im Durchschnitt Bar- und Aktienvergütungen von insgesamt rund 12 Millionen US-Dollar. Damit lag die Bezahlung deutlich über dem Niveau vergleichbarer Konzerne. Reuters zufolge war die Vergütung bei Tesla etwa achtmal so hoch wie …