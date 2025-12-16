Der US-Pharmakonzern hat gestern zwei nicht-exklusive Verträge mit Adaptive Biotechnologies für die Forschung im Bereich der rheumatoiden Arthritis unterzeichnet. Adaptive kann dabei laut eigenen Angaben bis zu 890 Mio. $ für die Entwicklung eines Wirkstoffs zur Früherkennung der rheumatoiden Arthritis von Pfizer erhalten. Im Rahmen des Deals erhält Pfizer außerdem Zugriff auf die umfangsreiche Forschungsdatenbank von Adaptive. Fazit: Der Deal macht operativ Sinn.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
© 2025 Bernecker Börsenbriefe