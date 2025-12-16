hier

Der US-Pharmakonzern hat gestern zwei nicht-exklusive Verträge mit Adaptive Biotechnologies für die Forschung im Bereich der rheumatoiden Arthritis unterzeichnet. Adaptive kann dabei laut eigenen Angaben bis zu 890 Mio. $ für die Entwicklung eines Wirkstoffs zur Früherkennung der rheumatoiden Arthritis von Pfizer erhalten. Im Rahmen des Deals erhält Pfizer außerdem Zugriff auf die umfangsreiche Forschungsdatenbank von Adaptive. Fazit: Der Deal macht operativ Sinn.