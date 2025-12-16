Zürich - Soziale Medien werden gezielt für die Suche nach KMU-Dienstleistungen genutzt. Das zeigt die Studie «KMU Digital Pulse 2025» von localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU). In der Gesamtbevölkerung führt Instagram das Ranking der beliebtesten Plattformen zur KMU-Suche klar an, gefolgt von Facebook und LinkedIn. Bei den unter 30-Jährigen verdrängt TikTok derweil LinkedIn vom dritten Platz. Instagram dominiert klar: 77% der Social-Media-Nutzenden ...

