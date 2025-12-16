Urogen Pharma - URGN: Die neue Medikation gegen Blasenkrebs sorgt für Momentum!

Hoffnungsträger Zusduri!

Über der Kerze vom Freitag! Urogen Pharma (URGN) mit Kaufsignal nach Rücksetzer zum 50er-EMA!

UroGen Pharma (URGN) - ISIN IL0011407140

Rückblick: Wir sehen ein lange grüne Kerze nach der Veröffentlichung der Q3-meldung am 6. November im Chartbild der Urogen-Pharma-Aktie. Ursache waren aber nicht die Zahlen selbst, sondern die positiven Nachrichten zum Blasenkrebs-Medikament Zusduri. Nach der FDA-Zulassung gab es eine sehr positive Resonanz bei Urologen, die auch an der Börse nicht vorbeiging. Sofern die auf dem Pivot-Hoch vom September aufliegende Widerstandslinie hält, würde sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren. Als weiteres bullisches Merkmal kommt das Überschreiten der Freitagskerze am gestrigen Montag hinzu, sodass hier aktuell ein Kaufsignal vorliegt.

UroGen-Pharma-Aktie: Chart vom 15.12.2025, Kürzel: URGN Kurs: 22.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die erste halbe Stunde nach Börsenöffnung sollten wir abwarten, wohin der Markt dereht. Solange die Urogen-Aktie dann oberhalb der Tageskerze vom Freitag notiert, könnte ein Long Trade super interessant sein. Kursziel ist das Pivot-Hoch bei 30 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Falls die Unterstützungslinie bei 21.70 USD nicht hält, sollten wir uns von Urogen Pharma verabschieden.

Meinung

UroGen Pharma ist ein an der NASDAQ gelistetes Biotech-Unternehmen mit Sitz in Princeton (USA), das sich auf Medikamente gegen urotheliale Krebserkrankungen konzentriert. Kern der Firma ist die eigene RTGel-Technologie, mit der Wirkstoffe lokal und langanhaltend in den Harnwegen freigesetzt werden. Wichtigstes Produkt ist Jelmyto zur Behandlung von niedriggradigem oberen Harnwegskrebs, ergänzt durch Zusduri für wiederkehrenden nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs. Die Pipeline wird vor allem von Zusduri (früherer Name UGN-102) getragen, einer nicht-chirurgischen Therapie in fortgeschrittener Entwicklungsphase. Das Unternehmen schreibt aber weiterhin Verluste aufgrund hoher Entwicklungs- und Vermarktungskosten - klassisches Wachstums-Biotech mit echtem Produkt, aber noch ohne Gewinn. Zusduri ist ein Hoffnungsträger, mehr aber auch nicht. Unser Setup ist daher rein charttechnisch motiviert.







Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1.07 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 20.53 Millionen USD

Meine Meinung zu UroGen Pharma ist bullisch.

Quellennachweis: https://tradersunion.com/news/market-voices/show/1046186-urogen-pharma-cancer-treatment/

Veröffentlichungsdatum: 16.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.