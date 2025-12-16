München (ots) -Die erste Europameisterschaft im Sportjahr 2026 findet im Hallenhockey statt - und gleich eine Heim-EM, live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport! Bei der "EuroHockey Indoor Championship" Männer 2026 vom 8. bis 11. Januar in Heidelberg heißt die deutsche Mission: Titel verteidigen! Alle deutschen Spiele, beide Halbfinals und das Finale sowie optional das Spiel um Platz 3 (bei deutscher Beteiligung) werden bei MagentaSport und MagentaTV mit einer 1a-Besetzung gezeigt.Alle wichtigen Hockey-Turniere laufen auf den MagentaTV-Sendern und -Sport-Plattformen, auch die WM 2026 (ab 15. August), die komplette Pro League-Serie der Männer und Frauen des DHB. Zuletzt hatte MagentaSport kurzfristig den WM-Triumph der deutschen U21-Auswahl ins Programm genommen. Mehr erfolgreicher Hockey-Sport geht nicht, mehr Begeisterung für diesen Sport auch nicht.Das 1a-Personal zur Hockey-EM: Kommentator Adrian von der Groeben als "Stimme des Hockeys", Simon Köpfer moderiert. Als "Expertin" liefert Hockey-Torhüterin Chiara Vischer Analysen und Hintergründe. MagentaSport und MagentaTV werden die deutschen Spiele aus Heidelberg live und kostenlos übertragen.Auch Deutschlands Hallenhockey-Frauen wollen ihren EM-Titel verteidigenDeutschlands Hallenhockey-Nationalmannschaft der Frauen will bei der EuroHockey Indoor Championship Women 2026 ihren Triumph von 2024 wiederholen - ihre EM findet vom 15. bis 18. Januar in Prag statt.Alle deutschen Spiele, beide Halbfinals und das Finale sowie optional das Spiel um Platz 3 mit deutscher Beteiligung bei den Hallenhockey-Europameisterschaften gibt's live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.Hockey live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSportEuroHockey Indoor Championship Men 2026Donnerstag, 08.01.26ab 20.05 Uhr: Deutschland - IrlandFreitag, 09.01.26ab 13.50 Uhr: Schweiz - Deutschlandab 20.05 Uhr: Belgien - DeutschlandSamstag, 10.01.26ab 13.05 Uhr: Deutschland - Spanienab 20.35 Uhr: HalbfinaleSonntag, 11.01.26ab 14.30 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6180636