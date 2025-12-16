Gütersloh (ots) -- Unterstützung für schwerstkranke Kinder- Gesamtsumme seit 2006 steigt auf 500.000 Euro- Zum 19. Mal Verzicht auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner:innenBertelsmann setzt sein langjähriges Engagement für schwerstkranke Kinder und ihre Familien fort und stellt auch in diesem Jahr 25.000 Euro für das Palliativ-Team "Der Weg nach Hause" und das Kinder- und Jugendhospiz der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel bereit. Die Spende erfolgt zum 19. Mal in Folge, da das Unternehmen traditionell auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner:innen verzichtet.Die diesjährige Scheckübergabe fand im Corporate Center von Bertelsmann in Gütersloh statt. Neben bekannten Vertretern aus Bethel nahm in diesem Jahr Christoph Nolting, der neue Finanzvorstand der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, erstmals an der Übergabe teil. Von Bethel ebenfalls anwesend waren Univ.-Prof. Dr. Eckard Hamelmann, Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kinderzentrum Bethel, sowie Stefan Schwalfenberg, leitender Arzt des ambulanten Palliativteams "Der Weg nach Hause".Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Die Arbeit des Palliativ-Teams und des Kinderhospizes ist von unschätzbarem Wert. Sie schenkt Familien in extrem belastenden Situationen Stabilität, Nähe und professionelle Unterstützung. Wir möchten dazu beitragen, dass diese wichtige Betreuung dauerhaft gesichert bleibt."Christoph Nolting erklärt: "Für uns ist die Kontinuität dieser Förderung von großer Bedeutung. Sie eröffnet Handlungsspielräume für die langfristige Planung und sichert Angebote, die ohne Spenden kaum möglich wären."Univ.-Prof. Dr. Eckard Hamelmann ergänzt: "Der Bedarf steigt weiter und die Zahl der begleiteten Familien wird auch 2026 wieder zunehmen. Durch das Zusammenspiel aus medizinischer, psychosozialer und familiärer Unterstützung ermöglicht "Der Weg nach Hause" unheilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen in diesem schwierigen Lebensabschnitt ein hohes Maß an Lebensqualität - oft in ihrem eigenen Zuhause.""Der Weg nach Hause" ermöglicht es schwerstkranken Kindern und Jugendlichen, trotz ihrer Erkrankung im geschützten Rahmen ihrer Familie behandelt und begleitet zu werden. Die Initiative vereint fachlich hochspezialisierte Versorgung mit der Wärme und Nähe des eigenen Zuhauses. Bertelsmann unterstützt dieses wertvolle Angebot seit 2006 mit rund 500.000 Euro.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6180644