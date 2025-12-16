Die wachsenden Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine drücken Rüstungswerte. Bei Rheinmetall, Renk und Hensoldt halten die Gewinnmitnahmen an - und es kommt neue Unsicherheit hinzu. Rüstungsaktien reagieren derzeit extrem sensibel auf politische Nachrichten. Die jüngsten Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine in Berlin reichten aus, um Rheinmetall, Renk und Hensoldt erneut deutlich unter Druck zu setzen, Dabei gilt es ...

