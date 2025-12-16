Ein Kommentar von Kilian Scholz, E-Invoicing-Experte bei Retarus München - Das Jahr 2026 steht für EU-weit agierende Unternehmen im Zeichen der elektronischen Rechnungsstellung. Während die schrittweise Einführung der E-Rechnung in Deutschland erst 2027 abgeschlossen sein wird, setzen Länder wie Belgien und Polen bereits in wenigen Monaten deutlich striktere Massstäbe. Der regulatorische Flickenteppich stellt Unternehmen dabei vor Herausforderungen. ...

