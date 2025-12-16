Ein Kommentar von Kilian Scholz, E-Invoicing-Experte bei Retarus München - Das Jahr 2026 steht für EU-weit agierende Unternehmen im Zeichen der elektronischen Rechnungsstellung. Während die schrittweise Einführung der E-Rechnung in Deutschland erst 2027 abgeschlossen sein wird, setzen Länder wie Belgien und Polen bereits in wenigen Monaten deutlich striktere Massstäbe. Der regulatorische Flickenteppich stellt Unternehmen dabei vor Herausforderungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab