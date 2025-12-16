Zürich - Die Helvetica Life Investment Foundation hat die Öffnung ihrer neuen Anlagegruppe 'Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz' erfolgreich abgeschlossen. Die Erstemission schloss per 12. Dezember 2025 mit Kapitalzusagen von CHF 98 Millionen und stiess bei namhaften Vorsorgeeinrichtungen auf grosses Interesse. Elf Schweizer Vorsorgeeinrichtungen beteiligten sich an der Erstemission. Insgesamt resultierten Kapitalzusagen von rund CHF 98 Millionen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.