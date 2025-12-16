Zürich - Die Helvetica Life Investment Foundation hat die Öffnung ihrer neuen Anlagegruppe 'Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz' erfolgreich abgeschlossen. Die Erstemission schloss per 12. Dezember 2025 mit Kapitalzusagen von CHF 98 Millionen und stiess bei namhaften Vorsorgeeinrichtungen auf grosses Interesse. Elf Schweizer Vorsorgeeinrichtungen beteiligten sich an der Erstemission. Insgesamt resultierten Kapitalzusagen von rund CHF 98 Millionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab