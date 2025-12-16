Zürich - Die ersten Banken des ESPRIT Netzwerks sind mit ti&m Banking live. Mit dem neuen Mobile- und E-Banking schaffen die 24 teilnehmenden Banken eine gemeinsame digitale Basis und eröffnen gleichzeitig Raum für individuelle Lösungen. Mit der neuen, auf der Produktlösung ti&m Banking basierenden Plattform erhalten die Banken des ESPRIT Netzwerks eine moderne und zukunftssichere Grundlage für ihr digitales Angebot. Unter der Leitung der ESPRIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
