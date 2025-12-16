Donut Lab und WATT Electric Vehicles entwickeln gemeinsam eine Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor. Die Partner kombinieren eine leichte Aluminium-Skateboard-Architektur mit direkt angetriebenen Radmotoren. Einen funktionsfähigen Prototyp wollen sie im Januar 2026 auf der CES in Las Vegas vorstellen. Leichte Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor als BasisIm Zentrum der Kooperation steht die Elektrofahrzeugplattform PACES (Passenger And Commercial EV Skateboard) von WATT. Dabei handelt es ...

