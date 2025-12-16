Unterföhring (ots) -16. Dezember 2025 - Auf folgende neue Highlights dürfen sich Kundinnen und Kunden auf Sky und WOW im Januar 2026 freuen:Serien, Shows und Dokumentationen:- Im tödlichen Netz - Die Fischerclans von Kap York (1.1.)- The Copenhagen Test S1 (6.1.)- Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S1 (6.1.)- Navy CIS: Origins S1 (7.1.)- The Rookie S8 (9.1.)- Industry S4 (12.1.)- Mörderische Schwestern - Blutbad in Dublin S1 (12.1.)- The Real Manhunter S4 (13.1.)- Body in the Water: Mörderische Gewässer S1 (15.1.)- PONIES S1 (16.1.)- Meine Mutter Jayne Mansfield (16.1.)- Ms. Magazine: Provokant. Furchtlos. Revolutionär. (16.1.)- Secret Safari: Into the Wild S1 (17.1.)- Real Murders of Atlanta S3a (19.1.)- Unser Hof mit Cheyenne und Nino - Neue Stallgeschichten (20.1.) - Sky Original- Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S2 (20.1.)- Becoming Madonna (23.1.)- Boss Hai: Kampf der Geschlechter (26.1.)- Unknown Serial Killers of America S1 (28.1.)- Die Joghurt-Shop-Morde von Austin S1 (30.1.)- Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment (30.1.) - Sky OriginalFilme:- Jurassic World: Die Wiedergeburt (1.1.)- Islands (3.1.)- M3GAN 2.0 (8.1.)- The Family McMullen (10.1.)- Die Schlümpfe: Der große Kinofilm (16.1.)- Fear Below (17.1.)- From the World of John Wick: Ballerina (23.1.)- King Ivory (24.1.)- Freaky Tales (30.1.)- Im Feuer des Krieges (31.1.)Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRThomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6180747