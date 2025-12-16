Washington / London - US-Präsident Donald Trump verklagt die weltberühmte BBC auf insgesamt zehn Milliarden Dollar und geht damit erneut gegen ihm unliebsame Medien vor. Die Anwälte des Republikaners werfen der Rundfunkanstalt vor, den US-Präsidenten in einer Sendung «falsch und diffamierend» dargestellt zu haben. Die BBC habe «absichtlich und böswillig» versucht, weltweit ihre Zuschauer zu täuschen. Die BBC nahm die Klage zur Kenntnis. «Wie wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab