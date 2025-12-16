© Foto: Jens Niering - Jens Niering

Bristol Myers Squibb bekommt Rückenwind von BofA Research: Die Analysten stufen die Aktie auf Kaufen hoch und setzen das Kursziel auf 61 US-Dollar. Der Grund: eine historisch niedrige Bewertung und eine starke Pipeline.Die BofA-Analysten sehen für die Aktie des US-Pharmakonzerns Bristol-Myers Squibb (BMY) ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Und das, obwohl ab 2026 mehrere umsatzstarke Medikamente den Patentschutz verlieren. Die Aktie werde deshalb mit einem deutlichen Abschlag gehandelt, doch die Analysten betonen: Das Tief sei womöglich erreicht. Ein geschätzter Gewinnboden um 5 US-Dollar je Aktie bilde aus ihrer Sicht eine robuste Untergrenze für die Bewertung. Entscheidend ist für BofA …