Nach besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für November steuern die US-Börsen am Dienstag auf leichte Kursgewinne zum Handelsstart zu. Die Futures legten zu, der Dow Jones wurde vorbörslich rund 0,2 Prozent höher erwartet. Der November brachte ein Stellenplus von 64.000 und übertraf damit die Prognosen, nachdem im Oktober noch ein Rückgang um 105.000 Jobs verzeichnet worden war. Die Arbeitslosenquote stieg zwar leicht, liegt aber weiterhin auf historisch niedrigem Niveau.Alle aktuellen Entwicklungen ...

