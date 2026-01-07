Der Pharmakonzern Bayer wirft Biontech, Pfizer und Moderna vor, eine alte Monsanto-Technologie genutzt haben, um ihre mRNA-Impfstoffe herzustellen - und will deshalb vor einem US-Gericht Schadenersatz durchsetzen. Der Leverkusener Konzern Bayer hat die Impfstoffhersteller Biontech, Pfizer und Moderna in den USA verklagt. Bayer wirft ihnen vor, dass bei der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 patentgeschützte Technologien ohne Genehmigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE