Volkswagen Truck & Bus hat mit der Einführung seines Elektrobusses in Brasilien begonnen. Die erste Charge umfasst die Lieferung von insgesamt 100 e-Volksbus 22L, von denen die ersten 50 Exemplare kürzlich an den ÖPNV-Betreiber Transppass nach São Paulo geliefert wurden. Vorgestellt hatte der Nutzfahrzeughersteller, der auch unter dem Namen Volkswagen Caminhões e Ã"nibus bekannt ist, den Elektrobus aus Brasilien für Brasilien bereits im Frühjahr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.