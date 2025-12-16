Vor über einer Dekade habe ich die ausgebombte General Electric gekauft. Das Konglomerat, einst eine Ikone, war damals in einer schweren Krise geraten. Es gab sogar Gerüchte, dass die verschachtelte und hochverschuldete Holding nicht überleben kann. Ich habe damals ein Aktienpaket gekauft - der Mut hat sich ausgezahlt. Seither erhielt sich einige Abspaltungen ins Depot "geschenkt" (GE Healthcare, GE Vernova). Und der Kurs der Muttergesellschaft stürmte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tim Schäfer