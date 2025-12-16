Zürich - Kartenzahlungen und digitale Wallets dominieren, Instant Payments stehen vor dem Durchbruch: BearingPoint und OeNPAY präsentieren umfassende Marktanalyse für die DACH-Region und Europa. Die neue «Retail-Payments-Market Studie 2025» von BearingPoint und OeNPAY zeigt: Der Zahlungsverkehr steht vor einem historischen Umbruch. Nie zuvor wurden in Europa und weltweit so viele Transaktionen digital und in Echtzeit abgewickelt wie heute. Im Jahr ...

