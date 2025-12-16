Paris - Die Privatbank Julius Bär ist von einem Berufungsgericht in Paris zu einer Busse von zwei Millionen Euro verurteilt worden. Das Gericht bestätigte damit die Verurteilung wegen schwerer Geldwäsche im Rahmen des sogenannten «Crépuscule»-Betrugs mit CO2-Steuern. Das Berufungsgericht verringerte allerdings die Geldstrafe für die Zürcher Privatbank. Im März 2022 hatte ein französisches Strafgericht die Bank zu einer Geldstrafe von 5 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
