Zürich - Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat einem Medienbericht zufolge mögliche Schritte zur Abspaltung seines globalen Kakao-Geschäfts ausgelotet. Der weltweit grösste Schokoladenproduzent befinde sich dazu in einem frühen Prüfungsstadium, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach erwägt der Konzern verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit ...

