Tesla treibt seine Robotaxi-Pläne voran. Der Sicherheitsmonitor verschwindet, die Flotte soll explodieren. Was jetzt dafür spricht, dass der Durchbruch näher rückt. Die US-Investmentbank Morgan Stanley rechnet damit, dass Tesla seine Robotaxi-Flotte ab 2026 deutlich ausbaut. Zwar sei Tesla bei der Ausweitung des autonomen Fahrdienstes in Austin und San Francisco bislang vorsichtig vorgegangen, zuletzt seien jedoch Fortschritte bei der Abschaffung des ...

