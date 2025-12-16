Lausanne - Der Energiekonzern Alpiq will die Investitionen in Batteriespeicher und Pumpspeicherkraftwerke ausbauen. Dies führt zu einer Reorganisation, die auch Auswirkungen aufs Personal hat. Alpiq plant, in den nächsten 12 bis 24 Monaten in der Schweiz rund 40 bis 45 Stellen abzubauen, wie Alpiq am Dienstagnachmittag in einem Communiqué mitteilte. Auch im Ausland werden Jobs gestrichen. Das Unternehmen sei noch daran, die Pläne zu konkretisieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab