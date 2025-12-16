NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Ankündigung einer Wandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer vereinfache so die Aktionärsstruktur und schaffe mehr Transparenz, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gehe BMW davon aus, dass durch den Schritt das Gewicht von BMW in großen Indizes wie dem Dax steigen wird. Aktuell sind nur die Stämme im Dax notiert./rob/mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT



ISIN: DE0005190003





