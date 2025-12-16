DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker mit erster Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27

Die Südzucker AG geht in einer ersten Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027) von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes aus. Das Konzern-EBITDA wird in einer gegenüber dem Vorjahr moderat gesteigerten Bandbreite zwischen 480 und 680 Millionen Euro gesehen. Dieser Prognose liegen grundsätzlich die Annahmen zugrunde, dass der Zuckermarkt weiterhin sehr herausfordernd bleibt und keine signifikante Ergebniserholung im Segment Zucker erwartet wird. Deutliche Ergebnissteigerungen werden sowohl im Segment CropEnergies aufgrund höherer Prämien auf Ethanolabsätze und geringerer Nettorohstoffkosten als auch im Segment Spezialitäten durch steigende Absatzmengen erwartet.

Gleichzeitig bestätigt Südzucker die am 21. August 2025 kommunizierte Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026). Südzucker erwartet einen Konzernumsatz von 8,3 bis 8,7 (2024/25: 9,7) Milliarden Euro. Das Konzern-EBITDA wird in einer Bandbreite zwischen 470 und 570 (2024/25: 723) Millionen Euro und das operative Konzernergebnis in einer Bandbreite zwischen 100 und 200 (2024/25: 350) Millionen Euro gesehen. Vor diesem Hintergrund wird ebenfalls die am 14. Oktober 2025 veröffentlichte Prognose eines deutlichen Anstiegs des Konzern-EBITDA und des operativen Konzernergebnisses im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 gegenüber dem 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 bestätigt.

Die Quartalsmitteilung für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 wird am 13. Januar 2026 veröffentlicht.

Bei der Prognose für die Geschäftsjahre 2025/26 sowie 2026/27 gilt es zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin schwer abschätzbar sind.

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

