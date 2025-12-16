Coca-Cola und die FIFA feiern 20 Jahre FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola

Die Coca-Cola Company und die FIFA starten die sechste FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola und bieten Tausenden von Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, vor der FIFA World Cup 2026 den originalen FIFA World-Cup-Pokal zu sehen. Die FIFA World Cup 2026 wird die bisher größte sein mit drei Gastgeberländern, Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten, mit mehr Mannschaften, mehr Spielen und mehr Feierlichkeiten als je zuvor.

FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola

Als langjähriger Partner der FIFA hat Coca-Cola die Exklusivrechte an der FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola. Ab dem 3. Januar 2026 wird die Original-FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe in Riad, Saudi-Arabien, 30 FIFA-Mitgliedsverbände an 75 Stationen und an mehr als 150 Tourtagen besuchen und Fans auf der ganzen Welt die einmalige Gelegenheit bieten, den begehrtesten Preis im Fußball zu sehen.

"Fußball hat die einzigartige Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, unabhängig davon, woher sie kommen oder welche Sprache sie sprechen", sagte Mickael Vinet, Vizepräsident für globale Vermögenswerte, Influencer und Partnerschaften bei The Coca-Cola Company. "Seit zwei Jahrzehnten ist die FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola eine Reise, die Fans mit der Magie des Spiels verbindet. Während die Trophäe auf dem Weg zur größten FIFA-Weltmeisterschaft der Geschichte ist, feiern wir die Leidenschaft, den Stolz und die Einheit, die den Fußball zum beliebtesten Sport der Welt machen."

Die FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola wird alle drei Gastgeberländer der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sowie zukünftige Gastgeberländer der FIFA-Weltmeisterschaft und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft besuchen, darunter Marokko, Portugal, Spanien, Saudi-Arabien und Brasilien. An jedem Halt haben die lokalen Gemeinden Zugang zu einzigartigen Fan-Aktivitäten, von immersiven Markenerlebnissen und interaktiven Fußball-Herausforderungen bis hin zu exklusiven Inhalten mit FIFA-Legenden.

Die Tour 2026 markiert das 20-jährige Jubiläum der FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola. In diesem Zeitraum haben mehr als 4 Millionen Fans in über 182 Märkten weltweit daran teilgenommen.

"Der FIFA World Cup Trophy ist weltweit als das größte Symbol im Sport anerkannt, und Coca-Cola ist eine der bekanntesten Marken der Welt", sagte Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA. "Seit zwei Jahrzehnten verbindet unsere Partnerschaft mit Coca-Cola die Fans und bringt ihnen durch die FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola die Magie der FIFA Weltmeisterschaft näher. In fünf Ausgaben hat die legendäre Trophäe 182 unserer 211 Mitgliedsverbände besucht, und diese Tour wird etwas ganz Besonderes sein wir feiern nicht nur das 20-jährige Jubiläum der FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, sondern bereiten uns auch auf die größte FIFA-Weltmeisterschaft der Geschichte vor, mit drei Gastgeberländern: Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten."

Seit mehr als einem Jahrhundert ist Coca-Cola mehr als nur ein Getränk; es ist ein Symbol für Optimismus und eine erfrischende Präsenz in unzähligen unvergesslichen Erlebnissen. Während die Welt zusammenkommt, um die FIFA-Weltmeisterschaft zu erleben, wird das Coca-Cola-Team bestehend aus lokalen Abfüllern, Herstellern, Händlern und Einzelhandelspartnern die Fans während des gesamten Turniers erfrischen. Von beliebten lokalen Favoriten bis hin zu Kultgetränken wie Coca-Cola und Powerade ist das Unternehmen stolz darauf, Erfrischungen für alle Feierlichkeiten anzubieten, die Fans überall zusammenbringen.

Die FIFA World Cup Trophy Tour von Coca-Cola ist auch eine Plattform, um positive Auswirkungen in lokalen Gemeinden zu fördern. Für die FIFA World Cup Trophy Tour wird The Coca-Cola Company mit lokalen Teams und Abfüllpartnern zusammenarbeiten, um ihre Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen, darunter Verpackungssammlungen und Recyclingmaßnahmen.

Weitere Informationen finden Sie unter cokeurl.com/trophy-tour.

Über The Coca-Cola Company

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Der originale FIFA-Weltmeisterschaftspokal wird den Gewinnern der FIFA-Weltmeisterschaft überreicht, verbleibt jedoch im Besitz der FIFA. Er besteht aus massivem Gold, wiegt 6,175 kg und wurde 1974 entworfen. Er zeigt zwei menschliche Figuren, die den Globus hochhalten.

Nur eine ausgewählte Gruppe ehemalige FIFA-Weltmeister, Staatsoberhäupter und der FIFA-Präsident darf die Original-FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe berühren.

Die Siegermannschaft erhält zunächst die Original-FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe, bevor ihr die FIFA-Weltmeistertrophäe aus vergoldetem Metall dauerhaft überreicht wird.

Die FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola bietet Fans einen außergewöhnlichen Moment, um sich mit der Fußballgeschichte zu verbinden und die Leidenschaft für diesen Sport zu teilen.

Als langjähriger Partner der FIFA hat Coca-Cola die Exklusivrechte an der FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola und bietet Tausenden von Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, die begehrteste Trophäe der Welt vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen. Die Coca-Cola Company unterhält seit 1976 Beziehungen zur FIFA und ist seit 1978 offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft.

