Die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) hat heute ein neues Jahreshoch verzeichnet, obwohl zahlreiche Analysten weiterhin eine pessimistische Haltung einnehmen. Bereits im Express-Service vom 30. November wurde auf die beeindruckende Entwicklung der Aktie hingewiesen, damals mit dem Titel: "Volltreffer +55%! Lufthansa im Steigflug". Diese positive Entwicklung setzt sich fort, denn im Tagesverlauf wurde eine "Flughöhe" von 8.730 Metern erreicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
