Die Annahme, dass die Weihnachtsrallye bereits in vollem Gange ist, wurde gestern in verschiedenen Medien verbreitet. Allerdings spiegelte sich dies am heutigen Handelstag nicht wirklich an den Märkten wider. Im DAX war Zalando mit einem Kursgewinn von 4,92 Prozent der klare Tagesgewinner, gefolgt von Merck, das mit einem Plus von 1,73 Prozent auf dem zweiten Platz landete. Im TecDAX setzte sich United Internet mit einem Anstieg von 1,44 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS