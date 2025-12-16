Die Annahme, dass die Weihnachtsrallye bereits in vollem Gange ist, wurde gestern in verschiedenen Medien verbreitet. Allerdings spiegelte sich dies am heutigen Handelstag nicht wirklich an den Märkten wider. Im DAX war Zalando mit einem Kursgewinn von 4,92 Prozent der klare Tagesgewinner, gefolgt von Merck, das mit einem Plus von 1,73 Prozent auf dem zweiten Platz landete. Im TecDAX setzte sich United Internet mit einem Anstieg von 1,44 Prozent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.