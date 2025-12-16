Die Tesla-Aktie zeigt in den letzten Tagen eine beeindruckende Relative Stärke. Das Papier hat jüngst die 50-Tage-Linie bei 435,37 Dollar genommen. Der nächste starke Widerstand wartet bei 471,50 Dollar. Wird dieser genommen, hat das Papier aus technischer Sicht weiteres Potenzial nach oben - trotz der sehr sportlichen Bewertung. Die Aktie profitiert von den letzten positiven Meldungen rund um das Thema autonomes Fahren. Die Verbesserungen der FSD-Software kommen bei Verbrauchern und an der Wall ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.