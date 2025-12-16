Die Tesla-Aktie zeigt in den letzten Tagen eine beeindruckende Relative Stärke. Das Papier hat jüngst die 50-Tage-Linie bei 435,37 Dollar genommen. Der nächste starke Widerstand wartet bei 471,50 Dollar. Wird dieser genommen, hat das Papier aus technischer Sicht weiteres Potenzial nach oben - trotz der sehr sportlichen Bewertung. Die Aktie profitiert von den letzten positiven Meldungen rund um das Thema autonomes Fahren. Die Verbesserungen der FSD-Software kommen bei Verbrauchern und an der Wall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
