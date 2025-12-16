Die Siemens Energy-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Mit einem Kursanstieg von etwa 145 Prozent zählt sie aktuell zu den größten Gewinnern im DAX und belegt den zweiten Platz unter den DAX-Gewinnern. Anleger, die bereits Ende 2020 in das Energietechnologie-Unternehmen investiert haben, können sich heute über einen beachtlichen Gewinn von rund 500 Prozent freuen. Besonders eindrucksvoll fällt die Bilanz ...

