Tesla treibt die Entwicklung seines autonomen Fahrdienstes weiter voran. Neue Einschätzungen einer US-Investmentbank deuten darauf hin, dass der Konzern seinem langfristigen Robotaxi-Ziel näherkommt. Besonders der schrittweise Verzicht auf Sicherheitsüberwachung und ein spezielles Fahrzeugkonzept rücken dabei in den Fokus.Vorsichtiger Start, langfristige Ambitionen Tesla geht beim Ausbau seines autonomen Fahrdienstes bislang behutsam vor. In ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.