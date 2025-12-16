© Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Mit einer Investition in den Food Recycler Mill Industries will Amazon zukünftig Lebensmittelverschwendung verringern und die Effizienz im Handel steigern.Mill Industries und Amazon haben am Dienstag eine neue Partnerschaft in den USA bekanntgegeben. Über seinen Climate Pledge Fund investiert Amazon in das Unternehmen, um die bestehende Technologie von Mill Industries weiter voran zu bringen und einen neuen, wertvollen Ausgangsstoff zu entwickeln. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Lebensmittelverschwendung in großem Maßstab zu reduzieren und nachhaltige Lösungen voranzutreiben. Dazu werden Kosten gesenkt und betriebliche Effizienzsteigerungen ermöglicht. Ziel ist es, eine branchenweit …