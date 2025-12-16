Die Aktie von Pfizer hat bei Anlegern nach dem jüngsten Gewinnausblick für Ernüchterung gesorgt. Nach dem Ende des pandemiebedingten Sonderbooms und angesichts wichtiger Patentabläufe stellt sich für Anleger die Frage, wie belastbar die Ertragskraft des Pharmakonzerns künftig sein wird. Gedämpfte Umsatzerwartungen für die kommenden Jahre Pfizer hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 konkretisiert und rechnet nun mit einem Umsatz ...

