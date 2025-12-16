NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 22,70 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Langfristig rechne sie bei Philips zwar damit, dass die Transformation fortgesetzt werde, die Erwartungen an das, was der Medizintechnikkonzern 2026 liefern könne, seien jedoch zu hoch./ck/men



