NEW YORK (dpa-AFX) - Die Tesla-Aktie ist am Dienstag im späten Handelsverlauf auf ein Rekordhoch gesprungen. Am Markt wurde weiterhin auf wachsenden Optimismus verwiesen, was die Bemühungen des Unternehmens im Bereich autonomes Fahren und Robotik betrifft.

Das Papier des Elektroautobauers sprang bis auf 491,50 US-Dollar. Mit einem Plus von 3,1 Prozent auf knapp unter 490 Dollar ging es schließlich aus dem Handel. Tags zuvor hatte es bereits einen charttechnischen Widerstand um die 470 Dollar hinter sich gelassen.

Nachdem die Zollpolitik der Vereinigten Staaten und Streitereien mit US-Präsident Donald Trump die Aktie seit Ende des vergangenen Jahres bis weit in den Frühling hinein belastet hatte, setzte im September dann eine spürbare Erholung ein. Ein Rücksetzer im November wurde rasch überwunden, und mit der Beseitigung des charttechnischen Widerstands scheint der Weg weiter nach oben auch aus dieser Perspektive wieder offen. Kurstreiber ist inzwischen weniger das schleppend laufende E-Autogeschäft, sondern vielmehr eine laufende Wette auf das Geschäft mit Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern.

Dabei setzen Anleger darauf, dass Unternehmensgründer und -lenker Elon Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt. Denn immerhin hatten sie Anfang November einem enormen Vergütungspaket zugestimmt, mit dem Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten kann.

Dank des aktuellen Kursanstiegs der Aktie liegt Tesla auf das Gesamtjahr 2025 gesehen derzeit 21,5 Prozent im Plus und damit im oberen Drittel innerhalb des Auswahlindex Nasdaq 100 . Der Börsenwert liegt bei gut 1,6 Billionen Dollar. Tesla bewegt sich damit in ähnlichen Regionen wie der Chipkonzern Broadcom und die Instagram-Mutter Meta . Wertvollstes Unternehmen ist weiter der KI-Chipriese Nvidia mit 4,3 Billionen Dollar Börsenwert.

Analyst Andrew Percoco von Morgan Stanley indes ist nach dem für Tesla überraschend stabilen Jahr 2025 vorsichtig, was das neue Jahr betrifft. Er hatte daher Anfang Dezember seine Kaufempfehlung gestrichen, rechnet mit einem "Elektroauto-Winter" und sieht das Kursziel der Tesla-Aktie bei 425 Dollar./ck/mis/men