Washington - Es sind brisante Aussagen über US-Präsident Donald Trump - und sie kommen ausgerechnet aus seinem innersten Machtzirkel. Er habe die «Persönlichkeit eines Alkoholikers», sagte Trumps Stabschefin Susie Wiles dem Magazin «Vanity Fair». Auch wenn sie rasch nach Veröffentlichung des Artikels zurückruderte und dem Magazin vorwarf, die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen zu haben: Die Passagen über ihre Zeit an der Seite Trumps lesen sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.