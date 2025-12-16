Washington - Es sind brisante Aussagen über US-Präsident Donald Trump - und sie kommen ausgerechnet aus seinem innersten Machtzirkel. Er habe die «Persönlichkeit eines Alkoholikers», sagte Trumps Stabschefin Susie Wiles dem Magazin «Vanity Fair». Auch wenn sie rasch nach Veröffentlichung des Artikels zurückruderte und dem Magazin vorwarf, die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen zu haben: Die Passagen über ihre Zeit an der Seite Trumps lesen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab