Meilenstein bei NEO Battery Materials! Die Kommerzialisierung der Hochleistungsbatterietechnologie für die Bereiche Verteidigung, Automobil und Energie kann starten. Dafür wurde jetzt eine erste Fabrik in Südkorea angemietet. Damit entfällt ein zeit- und kostenintensiver Bau. Aufträge und Partnerschaften sind ebenfalls bereits vorhanden. Dass Batterien auch in Panzern zum Einsatz kommen werden, ist wohl nur eine Frage der Zeit. In Deutschland entwickelt unter anderem Renk Antriebe für Fahrzeuge bis zu 70 Tonnen. Analysten halten den jüngsten Abverkauf bei Rüstungsaktien für übertrieben. Ihr Favorit ist derzeit die Aktie von Hensoldt. Doch der Sensorspezialist wird nicht von allen Experten zum Kauf empfohlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...